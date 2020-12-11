Самолет компании S7 вернулся в аэропорт Иркутска из-за срабатывания датчика неисправности

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, вылетевший из Иркутска в Новосибирск, вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности, сообщили ТАСС в Новосибирской транспортной прокуратуре.

"Сработал датчик технической неисправности, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета", - сообщила собеседник агентства.

По ее словам, в настоящее время пассажиры ожидают вылета на резервном самолете. На борту находилось 76 человек. Новосибирская транспортная прокуратура инициировала по данному факту проверку соблюдения правил безопасности полетов.