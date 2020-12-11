Школьный сторож, избранная главой омского поселения, отказалась вступить в должность

ОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Сторож местной школы Надежда Чекмарева, избранная в четверг главой Новоомского поселения в Омской области, отказалась вступить в должность. Об этом сообщил в пятницу ТАСС депутат совета поселения Иван Каплюченко.

"Она отказалась вступить в должность, будут новые выборы", - сказал Каплюченко.

Он уточнил, что вся процедура избрания главы поселения депутатами совета будет проводиться заново. "Будет новая конкурсная комиссия, новые кандидаты. Думаю, выборы пройдут только после Нового года", - пояснил депутат.

В четверг совет Новоомского поселения выбрал главой поселения школьного сторожа Надежду Чекмареву, которая как технический кандидат участвовала в выборах наряду с действующим главой Артуром Леном. За нее проголосовали шесть депутатов, за Лена, который шел на четвертый срок, - четыре депутата.

Новоомское поселение включает четыре населенных пункта и прилегает к юго-западной окраине Омска. В нем проживают почти 7 тыс. человек.

Осенью 2020 года на прямых выборах главы села Повалихино в Костромской области победила уборщица Марина Угодская. Она была выдвинута областным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и набрала 61,7% голосов. Ее конкурент от "Единой России" - действующий глава поселения Николай Локтев - получил поддержку 34,04% избирателей. Первого октября Угодская вступила в должность.