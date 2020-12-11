Росприроднадзор выявил на "Омсктехуглероде" 18 нарушений природоохранного законодательства

ТАСС, 11 декабря. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора по поручению зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко провело внеплановую проверку на омском заводе "Омсктехуглерод" и выявило на одном из крупнейших в мире производителей технического углерода 18 нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщается в пятницу в едином реестре проверок Генеральной прокуратуры РФ.

"Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО "Омсктехуглерод" в процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды", - говорится в документе.

Росприроднадзор выявил выбросы метана от семи стационарных источников, которые не были учтены в действующем проекте предельно допустимых выбросов (ПДВ) и в разрешении на выброс загрязняющих веществ. Источники выбросов предельных углеводородов в цехе № 4 не были учтены в инвентаризации источников и не включены в нормативы ПДВ. На восьми газоочистных установках "Омсктехуглерод" не соблюдал правила эксплуатации этих установок и оборудования, предназначенного для контроля за выбросами загрязняющих веществ. В сточных водах завода количество веществ и микроорганизмов превышает установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты, а в стоках, сбрасываемых в Иртыш, были выявлены превышения фактической концентрации по АСПАВ и хлорид-анионами.

В ходе проверки было установлено, что разработка программы производственного экологического контроля была произведена на основе недостоверных данных инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также при проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятие использовало методики, не включенные в утвержденный перечень. Помимо этого, компания не учла размещения в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду обрезков резины и бумажных отходов, превышала установленные нормативы образования отходов и лимиты на их размещение и не имела документов на передачу на утилизацию различных видов отходов, в том числе отходов 5 класса опасности.

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение ПДК загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.