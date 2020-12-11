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Пропавшего две недели назад в Томске 17-летнего подростка обнаружили мертвым

В СК отметили, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено

ТОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета, полиция и волонтеры обнаружили на окраине Томска тело пропавшего 30 ноября 17-летнего подростка, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Томской области.

Ранее сотрудники следственного управления СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ ("Убийство") по факту пропажи 17-летнего подростка в Томске. Молодой человек 30 ноября ушел из дома прогуляться и не вернулся. Была сформирована следственная группа из томских и новосибирских сотрудников Следственного комитета и органов внутренних дел, к поискам были привлечены волонтеры организации "Лиза Алерт".

"Сегодня в результате совместных поисков следователей СК, сотрудников полиции и волонтеров поисковой организации "Лиза Алерт" в лесном массиве в окрестностях поселка Тимирязевское, расположенного в Кировском районе Томска, обнаружено тело пропавшего подростка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

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