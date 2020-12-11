В Кузбассе три человека погибли в ДТП с автобусом

КЕМЕРОВО, 11 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль и пассажирский междугородний автобус столкнулись на трассе в Таштагольском районе Кузбасса. В результате ДТП погибли три человека, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Число погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса увеличилось до трех человек. Доставленный в больницу пассажир скончался", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 16:00 (12:00 мск) в пятницу на трассе в Таштагольском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Vitz не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом "Нефаз", который ехал из Новокузнецка в Шерегеш.

В салоне автобуса было 30 человек, никто из них не пострадал. Водитель легкового автомобиля и один пассажир погибли на месте, еще один пострадавший в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован, но спасти его не удалось. Полицейские работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства ДТП, проводится проверка.

В Кузбассе в пятницу наблюдаются снег и метели, на дорогах возможна ограниченная видимость.

В новость были внесены изменения (14:53 мск) - обновлена информация о погибших.