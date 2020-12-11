Установку по преобразованию энергии ветра в тепло запустят в Красноярском крае в 2021 году

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Первую установку, способную преобразовывать ветряную энергию в тепловую, установят в Красноярском крае в 2021 году. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона со ссылкой на главу министерства Евгения Афанасьева.

"[ОКБ "Микрон"] с 2018 года занимается разработкой тепловетрогенерационных комплексов (ТВГ), включающих в себя ветровую станцию и систему хранения тепловой энергии, которая может тепло накопить и хранить до 10 суток. Установка для превращения энергии ветра не в электроэнергию, как это происходит в традиционной ветроэнергетике, а в тепло решает проблему теплоснабжения удаленных населенных пунктов, в которых тепло вырабатывается автономно котельными, работающими на привозном угле или мазуте. Подобной установки в мире нет. Первый такой комплекс будет установлен в 2021 году на территории самого предприятия", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что установка полностью автономна, способна работать при температуре до минус 70. Планируемый срок службы 60 лет.

"В настоящее время планируется три вида ТВГ - мощностью 200 кВт, 2000 кВт и 4000 кВт. Поставка заказчикам планируется с 2023 года после завершения испытаний на собственной площадке и подготовки производства. В этот же период будет создан сервисный центр", - сообщили в министерстве.

По данным министерства, при производстве комплекса будут использованы до 95% отечественных комплектующих.