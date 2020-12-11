В Иркутской области возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением в детсаду

ИРКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту массового отравления в детском саду села Ербогачен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Киренским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), по факту отравления воспитанников и персонала детского сада в селе Ербогачен Катангского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, у 44 человек, в числе которых 38 детей, обнаружен сальмонеллез. Были госпитализированы 10 человек, сейчас в больницах остаются трое - это дети, их состояние удовлетворительное. Следователи допрашивают персонал учреждения. Изъята необходимая документация.

Как сообщал ТАСС, в детском саду села Ербогачен произошла вспышка кишечной инфекции, у большинства заболевших выявили возбудителя сальмонеллеза. На 7 декабря было зарегистрировано 23 случая заболевания среди детей и воспитателей, к 9 декабря число заболевших выросло до 40. Работа детсада приостановлена. По предварительным данным, заражение могло произойти из-за нарушения технологии приготовления блюд, в частности куриных котлет.

Село Ербогачен, в котором проживают около 2 тыс. человек, находится на севере региона на расстоянии более 1000 км от Иркутска.