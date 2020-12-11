В Алтайском крае с 14 декабря возобновят оказание плановой медпомощи

"Приказ о возобновлении плановой медпомощи с 14 декабря подписал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Управление Роспотребнадзора по региону характеризует эпидемическую ситуацию как стабильную с тенденцией к снижению - за 49-ю неделю пандемии зарегистрировано 1 562 новых случая заболеваний коронавирусной инфекцией, что на 21 случай меньше, чем в предыдущую неделю. Суточный показатель заболеваемости в среднем по краю 9,4 на 100 тыс. населения", - сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, для исключения пневмоний в крае проводится 770 исследований (томографий, рентгенографий и флороографий) в сутки. Доля выявленных пневмоний снижается, сегодня это 21%, а в пик заболеваемости делали в регионе 1 877 исследований - пневмоний было выявлено 35% от общего количества обследованных за сутки. На пике заболеваемости в регионе количество подтвержденных пневмоний увеличивалось до 40%.

"В течение декабря планомерно снижаем количество ковидных госпиталей и коечный фонд. Тем самым выводим зарезервированный свободный коечный фонд из оборота ковидных госпиталей. В целом за декабрь почти на 500 коек снизили. Сегодня подписал приказ о снижении еще на 500 коек - общий коечный фонд на завтра будет 4 623", - цитирует пресс-служба министра Попова.

Сохраняется тенденция по увеличению выписанных больных, но остается высокий удельных вес пациентов тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести - на утро 11 декабря 125 человек подключены к аппаратам ИВЛ, и в сравнении с ноябрем это положительная динамика - тогда таких пациентов было 180. Также в крае вакцинация медработников от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" идет в Барнауле и Барнаульской агломерации, стоит задача организовать прививочную кампанию в районах края. До конца года еще 963 дозы должны поступить в край. "Вчера поступил запрос Минздрава России - какое количество доз вакцины мы можем принять в период с 11 по 14 декабря. Исходя из мощности наших холодильных установок - порядка 20 тысяч доз мы можем принять. Такой объем мы сегодня будем запрашивать", - цитирует пресс-служба министра.

По данным оперштаба региона, на 11 декабря выявлено 223 новых случая заражения коронавирусом, всего за время пандемии - 28 579. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 69,6 млн человек, более 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 2 597 711 случаев заражения, выздоровели 2 059 840 человек, умерли 45 893. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.