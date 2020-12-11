Суд в Красноярске взыскал с артели 180 млн рублей за ущерб реке при прорыве дамб

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Красноярском крае удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о взыскании с золотодобывающей артели "Сисим" более 180 млн рублей возмещения вреда после прорыва дамб в Красноярском крае. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в части взыскания с ООО "Сисим" ущерба, причиненного реке Сейба загрязнением взвешенными веществами при разрушении гидротехнических и иных сооружений на сумму более 101 млн рублей, а также в результате сброса вредных веществ в составе сточных вод с технологического отстойника в русло реки в размере более 79,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
Ранее судом по ходатайству прокуратуры были наложены обеспечительные меры в виде ареста счетов организации. После вступления судебного решения в законную силу свыше 180 млн рублей будут незамедлительно взысканы в доход Российской Федерации.
Прорыв дамб на реке Сейба произошел 19 октября 2019 года. Погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести. По делу были арестованы гендиректор артели "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер компании Евгений Александров.
После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи.