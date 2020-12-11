Суд в Красноярске взыскал с артели 180 млн рублей за ущерб реке при прорыве дамб

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Красноярском крае удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о взыскании с золотодобывающей артели "Сисим" более 180 млн рублей возмещения вреда после прорыва дамб в Красноярском крае. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в части взыскания с ООО "Сисим" ущерба, причиненного реке Сейба загрязнением взвешенными веществами при разрушении гидротехнических и иных сооружений на сумму более 101 млн рублей, а также в результате сброса вредных веществ в составе сточных вод с технологического отстойника в русло реки в размере более 79,5 млн рублей", - говорится в сообщении.