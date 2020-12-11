Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за избиения мальчика в семье в Красноярском крае

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру в связи с избиением ребенка в семье в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

"Мы обратились в региональную прокуратуру, необходимо проверить деятельность органов системы профилактики, выяснить - поступали ли ранее тревожные сигналы, и можно ли было предотвратить беду. Дело остается у нас на контроле. И самое главное сейчас - как можно скорее решить вопрос с дальнейшим жизнеустройством мальчика", - цитирует Кузнецову пресс-служба.

Сообщается, что после показа в эфире регионального телевидения сюжета о том, что 9-летнего мальчика в Канске забрали из семьи в связи с причинением ему побоев, решается вопрос о лишении родительских прав его отца.

Проверка представителей уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае установила, что пострадавший ребенок воспитывается отцом и мачехой, в семье проживают еще две его сестры. Родная мама мальчика четыре года назад покончила жизнь самоубийством.

"В местной школе ребенок характеризуется как веселый и общительный. Именно в классе 4 декабря у него были замечены следы побоев, о чем администрация школы сразу сообщила в полицию. В этой связи мальчик в соответствии со ст. 77 СК РФ был отобран из семьи и направлен в больницу. В процессе работы психолога выяснилось, что к ребенку в семье систематически применялось физическое насилие, однако он считает это "нормой", говорит, что "это за дело", - говорится в сообщении.

По данным омбудсмена, в ближайшее время органами опеки и попечительства города Канска будет подан иск о лишении отца родительских прав с учетом того, что мужчина, кроме того, является злостным правонарушителем и неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконное хранение оружия.