Академия наук считает инициативу переименования Северной Земли недостаточно обоснованной

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) считает инициативу возвращения имени Николая II архипелагу Северная Земля в Северном Ледовитом океане, выдвинутую группой общественников, недостаточно исторически обоснованной. Об этом говорится в письме академии в адрес первого вице-спикера Заксобрания Красноярского края Сергея Попова, документ есть в распоряжении ТАСС.

В конце сентября письмо с предложением вернуть имя Николая II архипелагу Северная Земля в Северном Ледовитом океане было направлено в адрес властей Красноярского края. Обращение поддержано путешественником Федором Конюховым, епископом Нарьян-Марским Иаковом, внучкой первооткрывателя архипелага Бориса Вилькицкого Ириной Тихомировой, депутатом Госдумы Виктором Зубаревым. Ранее инициативу поддержал губернатор края Александр Усс.

"РАН считает данную инициативу недостаточно обоснованной с исторической точки зрения, так как история открытия и освоения этого архипелага включает в себя как дореволюционный, так и советский периоды. Кроме того, в 1914 году название Земля императора Николая II было присвоено только одному из островов, поэтому сама постановка содержащегося в обращении вопроса о "возвращении архипелагу первоначального наименования" не вполне корректна", - говорится в документе.

Ранее комитет по госустройству, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания края отправил запросы в научно-экспертные, государственные и муниципальные структуры: Академию наук, МГУ, Русское географическое общество, Сибирский федеральный университет, администрацию Таймырского района, губернатору края.

По словам первого вице-спикера Заксобрания - председателя комитета по госустройству краевого парламента Попова, в адрес комитета поступают обращения от общественных объединений, в том числе малоизвестных зарубежных организаций. Он добавил, что в адрес краевого парламента поступило три документа, имеющих научное содержательное мнение. "Это краеведческий музей, Российская академия наук и Русское географическое общество", - сказал Попов, добавив, что сбор мнений продолжится до конца декабря 2021 года.

Ранее ТАСС сообщал, что Русское географическое общество считает первоочередной задачей "сохранение и популяризацию топонимического наследия, повышение доступности для населения современных топографических карт и атласов, подготовку и издание специальных атласов, карт и книг". Специалисты Красноярского краеведческого музея считают, что "сменить эти столетние имена (Северная Земля и остров архипелага Малый Таймыр) на другие, в честь не первооткрывателей, а лиц царской фамилии, совершенно необоснованно".

Об архипелаге

Архипелаг открыт 4 сентября 1913 года гидрографической экспедицией Вилькицкого. В 1914 году он получил название Земля императора Николая II, один из островов получил название остров цесаревича Алексея. В 1926 году архипелаг был переименован в Северную Землю, остров цесаревича Алексея - в остров Малый Таймыр.

Архипелаг расположен севернее полуострова Таймыр в Красноярском крае на границе Карского моря и моря Лаптевых. В его составе четыре крупных острова: Октябрьской Революции, Комсомолец, Большевик, Пионер. Нескольких мелких: Шмидта, Старокадомского, Крупской, Малый Таймыр и другие. Площадь - около 37 тыс. кв. км.