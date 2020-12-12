На алтайском горнолыжном курорте запустили самый длинный ленточный подъемник в России

ТАСС, 12 декабря. Ленточный подъемник - траволатор начал работу в субботу на горнолыжном комплексе (ГЛК) "Манжерок" в Республике Алтай, сообщил ТАСС гендиректор компании "Всесезонный курорт Манжерок" Владимир Щербинин.

"Ленточный подъемник - траволатор собран, сегодня он принял первых гостей на учебном склоне. Поднимаем всех, кто хочет кататься. Стоимость его около 40 млн рублей, протяженность - 270 м, это самый длинный ленточный подъемник в России", - сказал Щербинин, отметив, что подъемник специально смонтировали на учебном склоне для передвижения менее опытных лыжников и детей.

Кроме того, по словам Щерибнина, ГЛК "Манжерок" первым в Республике Алтай начал работать по программе "Лыжи мечты" - это программа спортивной реабилитации и социализации для людей с ограниченными возможностями здоровья, когда дети с особенностями развития могут обучаться кататься на горных лыжах. Траволатор поможет им с большим удобством подниматься на склон.

"В прошлые годы на бугельном подъемнике было проблематично поднимать детей, в том числе, и по этой причине мы пошли на существенные вложения и сделали ленточный подъемник. Его скорость загрузки - до 1,8 тыс. человек в час", - пояснил Щербинин.

Техническое открытие зимнего сезона на всесезонном горнолыжном курорте "Манжерок" состоится 19 декабря, к этому сезону там увеличили протяженность трасс до 8,5 км, на "Манжероке" всего за 5 месяцев вместо 1,5 лет построили систему оснежения.

В конце сентября 2020 года сообщалось, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали меморандум о взаимодействии по реализации проекта "Всесезонный курорт "Манжерок" на Алтае. Сбербанк намерен вложить в проект около 4 млрд рублей.