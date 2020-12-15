Кобзев: базовые хозяйства должны стать точками роста сельских территорий Приангарья

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Ведущие сельхозпредприятия должны стать точками экономического и социального роста в сельских территориях Иркутской области. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Необходимо совершенствовать инструменты развития отрасли. Именно базовые хозяйства должны стать локомотивом социального и экономического развития округа, содействовать модернизации агропромышленного комплекса, развитию предприятий по хранению, переработке и сбыту продукции, обеспечению продовольственной безопасности региона", - пояснил Кобзев.

По его словам, развитие базовых хозяйств позволит увеличить налоговые отчисления в бюджеты, а также увеличить доходы самих жителей села. Кобзев также уточнил, что инициатива развития должна исходить от руководителей хозяйств. Им необходимо представить производственные планы на ближайшие пять лет, а правительство Иркутской области будет создавать условия для их реализации, в том числе с привлечением средств федерального финансирования в рамках госпрограмм.