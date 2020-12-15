Минпромторг включил в перечень приоритетных три лесных инвестпроекта Приангарья

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России поддержало три инвестпроекта на территории Иркутской области в сфере освоения лесов. Они включены в перечень приоритетных, сообщил во вторник губернатор региона Игорь Кобзев на IV отраслевом форуме "ЛПК 360°: новая эпоха развития".

"В этом году Минпромторг России добавил в перечень приоритетных три новых инвестпроекта на территории Приангарья. Они направленны на увеличение производства пиломатериалов, мебельного щита, погонажных изделий, клеено-сращенной продукции, пеллет, технологической щепы", - пояснил Кобзев.

Он добавил, что таким образом в настоящее время на территории региона реализуются четыре инвестпроекта в области освоения лесов, направленных на комплексную переработку древесины, а общий объем инвестиций по новым проектам составляет более 2,5 млрд рублей.

"В текущем году правительством Иркутской области был сделан упор на сохранение лесопромышленного комплекса региона, на превращение лесной отрасли в биолесную индустрию, инновационное производство древесно-угольного брикета. Упор также сделан на проблемы и перспективы развития деревообрабатывающей промышленности, на восстановление лесного фонда Приангарья", - добавил Кобзев.

Форум "ЛПК 360°" проводится в четвертый раз, в рамках форума эксперты российского лесопромышленного комплекса обмениваются мнениями о важнейших вопросах отрасли, обсуждают ключевые задачи и вырабатывают пути их решения. Форум реализуется по поддержке Минпромторга РФ.