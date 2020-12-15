В Хакасии загорелся магазин

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Магазин загорелся в городе Черногорске в Хакасии. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

По уточненной информации, площадь пожара увеличилась до 800 кв. м. Всего к ликвидации последствий привлечено 48 человек и 16 единиц техники, от МЧС - 40 человек и 13 единиц техники.

Информация о пожаре в здании магазина по улице Октябрьская, 64 поступила в 19:14 мск. Отмечалось, что горит межэтажное перекрытие и внутренняя отделка магазина, по предварительной информации, на общей площади 400 кв. м. Информация о пострадавших не поступила.

Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности, есть угроза распространения огня по зданию.

В новость внесены изменения (21:24 мск) - уточняется информация о площади пожара.