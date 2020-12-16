Новосибирский институт построит новый корпус для работы с вирусами

НОВОСИБИРСК, 16 декабря, /ТАСС/. Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины построит на своей территории новый корпус для работы с вирусами. Работы по строительству корпуса начнутся в 2021 году, сообщил ТАСС врио директора научного учреждения Михаил Воевода.

Летом Воевода сообщал ТАСС, что ФИЦ ФТМ нуждается в собственном вирусологическом центре, поскольку центр вирусологии "Вектор", который также располагается в Новосибирске, находится в ведомстве Роспотребнадзора и не может быть использован учеными для проведения международных исследований. В созданной в 2013 году профильной лаборатории сотрудники ФИЦ ФТМ изучают пути распространения и эволюцию возбудителей гриппа. По словам Воеводы, лаборатория активно сотрудничает с зарубежными научными учреждениями, в том числе с Институтом микробиологии в Ухане.

"Получены деньги федерального Минпромторга. В настоящее время идут торги по выбору подрядчика, работы начнутся в следующем году. Как только пройдут процедуры, начнутся работы", - сказал Воевода.

По его словам, на территории ФИЦ будет построен корпус модульного типа для работы с инфекциям. В корпусе будут проводить работы по испытанию биологических препаратов, средств дезинфекции, испытания противовирусных препаратов, мониторинг, разработку вакцин. Работать в новом корпусе будут сотрудники существующих структур, в частности создающегося в ФИЦ института зоонозных инфекций.

По данным на сайте госзакупок, начальная сумма контракта составляет 19,3 млн рублей.