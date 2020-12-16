В Красноярском крае закроют кафе и рестораны на Новый год

"Приостановлена работа организаций общественного питания с 21 часа (17:00 мск) 30 декабря 2020 года до 7 часов (3:00 мск) 2 января 2021 года по местному времени", - говорится в сообщении. В пресс-службе губернатора ТАСС подтвердили, что речь идет о полном закрытии предприятий общепита в это время.

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Кафе и рестораны закроют в Красноярском крае, где зарегистрировано самое большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Сибирском федеральном округе, с вечера 30 декабря до утра 2 января. Об этом говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора со ссылкой на указ губернатора края Александра Усса.

С 17 декабря по 10 января кафе и рестораны смогут работать до 21:00 (17:00 мск), сейчас заведения общепита в регионе работают до 23:00 (19:00 мск). С 1 по 10 января подростки до 14 лет не смогут посещать рестораны быстрого питания без сопровождения родителей или иных законных представителей. Прекращается доступ посетителей в детские развлекательные центры и детские игровые комнаты, расположенные в торгово-развлекательных центрах и организациях общественного питания.

"Введен запрет на использование танцевальных зон, продажу билетов без указания зрительского места, а также установлена обязанность просмотра таких программ исключительно на зрительских местах при организации и показе (публичном исполнении) концертных программ", - говорится в сообщении. Также указом уточнено, что запрещены массовые мероприятия и на открытом воздухе в общественных местах.

По данным федерального оперативного штаба, в регионе зарегистрировано более 41 тысячи случаев заражения коронавирусом, 34 тыс. пациентов выздоровели, 1,4 тыс. умерли.