Медсестру туберкулезной больницы Новосибирска осудили за жестокое обращение с детьми

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора видео, женщины, проходившей обследование в больнице, подобные действия происходят постоянно. В связи с этим были организованы проверки, по результатам которых следователи в Новосибирске возбудили три уголовных дела в отношении сотрудниц учреждения. Проверки в учреждении проводили региональный Минздрав по поручению главы региона Андрея Травникова, территориальный орган Росздравнадзора и прокуратура.

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Мировой судья 3-го судебного участка Новосибирского судебного района Новосибирской области приговорил к году исправительных работ медсестру туберкулезной больницы за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщили ТАСС в мировом суде.

"Суд признал Андриянову виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ и назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием заработной платы 10% в доход государства", - сообщили в суде.

Решение суда в законную силу не вступило. Женщина признала вину в содеянном, раскаялась и принесла извинения.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру по поводу инцидента в новосибирской туберкулезной больнице. Кузнецова направила председателю правительства России обращение, в котором попросила разработать стандарт ухода за детьми без родителей в медицинских учреждениях.

По результатам проверки прокуратуры региона стало известно, что Министерство здравоохранения в Новосибирской области в течение нескольких лет не проводило плановые проверки в туберкулезной больнице. В ведомстве добавили, что руководителям больницы и регионального Минздрава было внесено представление.