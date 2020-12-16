Ученый сообщил, что северные олени не пострадали от разлива топлива под Норильском

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Дикие северные олени не были затронуты произошедшим под Норильском разливом топлива. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава группы по биоразнообразию Большой норильской экспедиции, главный научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения Российской академии наук Михаил Телятников.

"Влияния аварии на оленей нет, поскольку распространение нефтепродуктов шло исключительно по поймам двух ручьев и одной реки. Остальная растительность была сравнима с фоновой с точки зрения нефтепродуктов. Олени в основном питаются лишайниками, а в поймах лишайники отсутствуют", - сказал Телятников.

По его словам, в районе Норильска миграционных путей оленей нет, они проходят в стороне.

Об аварии

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Экспедиция на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.