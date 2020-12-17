Комитет Госдумы просит ГП и СК проверить сообщения о нарушении прав журналистов в Хакасии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил обращения генпрокурору РФ и председателю Следственного комитета РФ с просьбой проверить данные о нарушении прав представителей СМИ в Хакасии. Тексты запросов имеются в распоряжении ТАСС.

В них утверждается, что в адрес комитета поступило коллективное обращение (18 подписей) руководителей и сотрудников СМИ в Хакасии с жалобой на "воспрепятствование законной деятельности журналистов со стороны региональных органов власти и представителей партии КПРФ". Ранее аналогичное коллективное обращение (39 подписей) было направлено в адрес Союза журналистов России.

Из обращений следует, что на журналистов оказывается давление со стороны КПРФ за "объективное освещение" событий в регионе, в том числе критику главы Хакасии Валентина Коновалова, представляющего партию коммунистов. Представители СМИ просят дать правовую оценку ситуации и защитить права журналистов и общественников в республике.

"Прошу провести проверку изложенных фактов, в том числе на предмет наличия в действиях указанных [в обращении журналистов] лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ ["Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"]", - говорится в запросах Хинштейна главам правоохранительных структур. Парламентарий просит проинформировать комитет о результатах проверки.

Помимо этого, Хинштейн направил обращение лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой принять меры реагирования на действия однопартийцев в Хакасии. По мнению председателя комитета, сложившаяся в республике ситуация является недопустимой и "ущемляет закрепленные в Конституции РФ гарантии на свободу слова".