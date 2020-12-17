Продажу алкоголя в жилых домах в Алтайском крае ограничат с марта 2021 года

ТАСС, 17 декабря. Депутаты Законодательного собрания Алтайского края приняли во втором, окончательном чтении закон, устанавливающий дополнительные ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах или вблизи них на площади менее 30 кв. метров. Запрет вступит в силу с 1 марта 2021 года, сообщил в четверг на сессии Заксобрания Василий Куц, зампредседателя Общественной палаты региона, инициировавшей законопроект.

"Из 450 объектов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, будут лишены статуса объекта розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 186 объектов, где работают 577 человек. Для того, чтобы субъекты малого предпринимательства успели подготовиться к введению данной нормы, предлагается вступление ее в силу с 1 марта 2021 года", - сказал Куц.

Он добавил, что законопроект был разработан для обеспечения общественного порядка и защиты прав жителей региона на тишину. "Основная доля жалоб населения связана с нарушением общественного порядка в позднее вечернее и ночное время", - пояснил он, уточнив, что такие данные были получены по результатам мониторинга Общественной палаты.

Ранее законы, ограничивающие продажу алкоголя в жилых домах, были приняты в Удмуртии, Псковской, Владимирской, Новосибирской, Воронежской областях и в ряде других регионов РФ.