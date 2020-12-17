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Продажу алкоголя в жилых домах в Алтайском крае ограничат с марта 2021 года

Статуса объекта розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лишат 186 объектов

ТАСС, 17 декабря. Депутаты Законодательного собрания Алтайского края приняли во втором, окончательном чтении закон, устанавливающий дополнительные ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах или вблизи них на площади менее 30 кв. метров. Запрет вступит в силу с 1 марта 2021 года, сообщил в четверг на сессии Заксобрания Василий Куц, зампредседателя Общественной палаты региона, инициировавшей законопроект.

"Из 450 объектов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, будут лишены статуса объекта розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 186 объектов, где работают 577 человек. Для того, чтобы субъекты малого предпринимательства успели подготовиться к введению данной нормы, предлагается вступление ее в силу с 1 марта 2021 года", - сказал Куц.

Он добавил, что законопроект был разработан для обеспечения общественного порядка и защиты прав жителей региона на тишину. "Основная доля жалоб населения связана с нарушением общественного порядка в позднее вечернее и ночное время", - пояснил он, уточнив, что такие данные были получены по результатам мониторинга Общественной палаты.

Ранее законы, ограничивающие продажу алкоголя в жилых домах, были приняты в Удмуртии, Псковской, Владимирской, Новосибирской, Воронежской областях и в ряде других регионов РФ.

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