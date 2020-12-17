В окрестностях Томска обнаружили месторождение с запасами 10 тонн золота

ТОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. "Томская инвестиционная строительная компания" (ТИСК) провела изыскания в районе села Батурино в 30 км от Томска и подтвердила прогнозы о существовании месторождения золота с запасами 10 тонн. В 2021 году компания намерена зарегистрировать драгоценный металл в госкомиссии по запасам и создать 3D-модель месторождения, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время в Томской области золото не добывают, однако, по оценкам советских геологов, запасы есть, золотоносные руды залегают всего в 30 км от Томска. О наличии драгоценного металла в окрестностях села Батурино было известно еще с 1980-х годов, однако разведаны лишь приблизительные запасы драгоценного металла. "Томская инвестиционная строительная компания" (ТИСК) начала в 2019 году разведку недр около села Батурино Томского района (в 30 км от Томска), чтобы построить там к 2022 году горно-обогатительный комбинат (ГОК) и добывать до 500 кг золота в год.

"В 2020 году компания "ТИСК Геоголд" начала активную фазу освоения золоторудного проявления в окрестностях села Батурино в Томском районе. По итогам первых полевых изысканий на Батуринском участке недр выявлены новые рудные тела и россыпные проявления. Подтверждена золотоносность <…>, а пробы пород переданы в независимую аккредитованную лабораторию для оценки содержания золота. Подтверждены прогнозы существования в Томской области месторождения золота с запасами порядка 10 тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2021 году компания намерена поэтапно защитить запасы в государственной комиссии по запасам (ГКЗ), провести апробацию ресурсов, разработать контуры зоны и 3D-модель месторождения.

Как ранее сообщал директор ТИСК Александр Беляков, ГОК, который планируется возвести к 2022 году, должен выйти на полную мощность работы к 2025 году. Инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей. После выхода на полную мощность прибыль предприятия от добычи 500 кг золота в год составит порядка 2 млрд рублей.