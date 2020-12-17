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В Новосибирске произошла драка между врачом скорой помощи и отцом 9-летнего пациента

Полиция проводит проверку, по данным СМИ, причиной разногласий стал отказ медиков надеть бахилы при входе в квартиру

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Полиция начала проверку факта драки врача скорой помощи, приехавшего на вызов к 9-летнему мальчику в Новосибирске, и отца ребенка, в результате которой у медика была диагностирована черепно-мозговая травма. Заявления обоих мужчин приняты в работу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Заявления от обоих приняты, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сайт "НГС.Новости" со ссылкой на участников конфликта написал о драке между мужчинами. По версии работника скорой, который прибыл на вызов после сообщения о судорогах у 9-летнего мальчика, причиной разногласий стал отказ медиков надеть бахилы при входе в квартиру. По данным СМИ, отец мальчика побоялся, что медики заразят его коронавирусом. Между мужчинами произошла перепалка, приведшая к нанесению травм сотруднику скорой.

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