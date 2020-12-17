В Омске госпитализировали мальчика, которого, предположительно, избивал отчим

ОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Девятилетний ученик омской школы был госпитализирован после того, как школьная медсестра обнаружила у него телесные повреждения. Как сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Омской области, по предварительным данным, мальчика избил отчим, по данному факту проводится прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что 16 декабря на занятиях в школе у несовершеннолетнего закружилась голова. При осмотре медицинской сестрой на теле ребенка выявлены кровоподтеки и синяки, а также позднее диагностированы травма головы, ушиб грудной клетки, спины, шеи. Мальчик пояснил, что его накануне избил ранее судимый сожитель матери. Мать несовершеннолетнего также неоднократно привлекалась к уголовной ответственности", - сообщила пресс-служба.

Ребенок госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь. По факту нанесения мальчику телесных повреждений прокуратура проводит проверку о соблюдении законодательства о профилактике жестокого обращения с детьми, а следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Истязание несовершеннолетнего". Решение о дальнейшей судьбе школьника будут принимать органы опеки.

В следственном управлении СК РФ по Омской области уточнили, что многодетная мать мальчика сожительствует с 33-летним мужчиной, который был осужден за незаконный оборот наркотиков. По предварительным данным, отчим неоднократно избивал младшего ребенка в отсутствие матери и запугивал его, чтобы мальчик ничего не рассказывал маме и старшим братьям. Тяжесть причиненных повреждений будет установлена судебно-медицинской экспертизой.