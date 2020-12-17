Сибирские заготовители трав создадут специальный сбор для Владимира Путина

ТАСС, 17 декабря. Сибирские предприниматели, занимающиеся заготовкой дикорастущих трав, решили подготовить для президента России Владимира Путина специальный травяной сбор, обладающий иммуностимулирующим и тонизирующим действием. Идея родилась после того как президент рассказал, что в ходе ежегодной пресс-конференции пил сибирский травяной сбор, сообщил ТАСС председатель совета крупного потребительского кооператива "Алатау" из Кузбасса Евгений Трубецкой.

Президент России Владимир Путин в четверг, общаясь с журналистами после завершения ежегодной пресс-конференции, рассказал, что в специальном стакане, из которого он время от времени пил в ходе мероприятия, заварен "сбор из сибирских трав". Глава государства и ранее признавался журналистам, что традиционным чаям предпочитает травяные, особо отмечая травы с гор Алтая.

"Можем подобрать для Владимира Владимировича специальный травяной сбор, назовем его "Президентский". Соберем туда лучшие наши травы из экологически чистых районов Кузбасса, Бурятии, Алтая, Тувы - красный и золотой корень, лист смородины и иван-чай, саган-дайля. Это все будет иметь хорошее иммуностимулирующее, энергостимулирующее действие, хорошо будет для повышения стрессоустойчивости, антиоксидантные свойства хорошие", - сказал Трубецкой, отметив, что сбор планируют подготовить и отправить президенту к Новому году.

Другие предложения предпринимателей

Другие сибирские заготовители трав также отмечают, что в их ассортименте есть сборы, которые "не стыдно попробовать президенту". "Я делаю спортчай "Советский спорт", он тонизирующего свойства, чтобы не уставать на работе. Есть чай "Шаман", таежный чай, кедровый чай", - сказал ТАСС глава крестьянско-фермерского хозяйства, собирающего травы в Манском районе Красноярского края, Григорий Черных. Его однофамилец, глава района Артем Черных подтвердил агентству, что посылку с манскими чаями подготовят и отправят президенту.

Индивидуальный предприниматель из Прокопьевского района Кузбасса Сергей Гиряев, который больше 10 лет занимается выращиванием и сбором таежных дикоросов для чайных травяных сборов, готов отправить президенту особый иммунный сбор для защиты от инфекций, в том числе коронавируса. Он пояснил, что такой сбор пользуется популярностью в Европе.

"Специальный чай, мы его делаем уже лет десять. Он при всех вирусных инфекциях применяется, кто его пьет - очень быстро выздоравливает, у него повышается иммунитет, кашель быстро проходит. В составе у нас амарант красный, лист кипрея, мята, эхинацея, вероника, атаман трава, чага, шалфей и календула, без нее не обойдешься. Вот такой сбор, очень действенный", - сказал ТАСС Гиряев.

Представитель компании "Томский чай" из Томской области, в которой отрасль переработки дикоросов является одной из самых развитых среди российских регионов, Наталья Дубина, напомнила, что полезные свойства трав и древесных грибов подтвердили и ученые. Ранее специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие коронавируса.

"Для иммунитета у нас очень много берут чаги - новосибирские ученые доказали, что чага хорошо убивает вирусы и при коронавирусе помогает. Мы используем плодовые ягоды - шиповник, боярышник, рябина, а все остальное - фиточаи. Это смесь трав, корней, плодовых. Президенту его можно (презентовать), я думаю он оценит вкус", - пояснила Дубина.

Растущий спрос на дикоросы

Президент Союза переработчиков дикоросов "Национальный экоресурс" Юрий Рудаков рассказал ТАСС, что в Сибири ежегодно заготавливается трав почти на миллиард рублей. Объем экспорта трав, в основном в виде БАДов, оценивается в несколько десятков миллионов долларов.

"Сейчас у сибирских трав большой спрос на рынке в России и в других странах. Есть подтверждение противоковидного действия у многих дикоросов, а также как средства реабилитации после болезни. [Это] чага, хвойные экстракты, брусника", - сказал он.