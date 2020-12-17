Кабмин рассмотрит возможность строительства студенческого кампуса в Томской области

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит возможность реализации проекта по строительству студенческого кампуса в Томской области. Об этом в четверг сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с губернатором региона Сергеем Жвачкиным.

Ранее власти Томской области заявляли о планах по интеграции всех шести вузов областного центра в единый "Большой университет". Для "Большого университета" на левом берегу Томи будет построен кампус на 20 тыс. мест, который включит инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. Соглашение о строительстве кампуса было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) администрацией Томской области, Министерством науки и высшего образования России и корпорацией развития ВЭБ.РФ. Стоимость строительства оценивается в 20 млрд рублей.

"Обсудили строительство студенческого кампуса в регионе. Проект интересный, будем рассматривать возможности его реализации", - написал Хуснуллин на своей странице "ВКонтакте".

По словам Хуснуллина, на встрече также была затронута проблема дольщиков. Зампред правительства сообщил, что даст поручение Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства оперативно рассмотреть возможность завершения строительства домов, по которым готова вся документация.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "Большой университет". По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в объединенных университетах Томска к 2035 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.