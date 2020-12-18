Дефицит бюджета Новосибирской области в 2021 году покроют собственными доходами

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Дефицит бюджета Новосибирской области на 2021 год, который по итогам рассмотрения проекта бюджета в двух чтениях составляет 9,18 млрд рублей, планируют покрыть за счет собственных средств летом 2021 года. Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС сообщил зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания области Валентин Сичкарев.

"Планируя бюджет по доходам и расходам, мы планируем его скромно. Но в течение года увидим, это мы посмотрим после первого квартала, наверняка - к июню, что собственные доходы увеличатся. <…> Покрытие дефицита бюджета станет либо возможным из дополнительно полученных денег, либо отношение собственных доходов к дефициту бюджета еще снизится", - сказал Сичкарев.

Имеющийся дефицит депутат назвал "рабочим", по отношению к собственным доходам он находится на минимальном уровне, разрешенном Минфином РФ. Новосибирская область по этому показателю находится "в первой положительной половине" среди субъектов страны, региону доступны дешевые бюджетные кредиты.

Председатель комитета Федор Николаев добавил, что регион из год в года добавляет в бюджет дополнительно собранные налоги, чтобы направить их на конкретные объекты. Доходная часть бюджета приближается к 200 млрд рублей в год, дефицит составляет меньше 5% и является "абсолютно нормальной цифрой".

Как ранее сообщал министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, доходы бюджета в 2021 году ожидаются на уровне 171,49 млрд рублей, расходы составят 180,67 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 9,18 млрд рублей. Накануне депутаты приняли бюджет во втором чтении, увеличив доходы и расходы примерно на 10% - прогнозируемый объем доходов составил 187,99 млрд рублей, расходов - 197,17 млрд рублей.