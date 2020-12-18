В Омске арестовали мужчину, подозреваемого в избиении сына сожительницы

ОМСК, 18 декабря. /ТАСС/. Житель Омска, который подозревается в регулярном избиении девятилетнего сына сожительницы, по решению суда заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Прокуратура Октябрьского округа г. Омска поддержала ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отчиму ребенка, которого, по мнению следствия, он регулярно избивал. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ ("Истязание"). Октябрьский районный суд г. Омска <…> избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщил, что девятилетнему ученику омской школы 16 декабря стало плохо на занятиях. Медсестра в ходе оказания помощи обнаружила у ребенка кровоподтеки и синяки, дальнейшее обследование выявило травму голову, ушибы грудной клетки, спины и шеи. Школьник был госпитализирован. По словам мальчика, его накануне избил сожитель матери. По данному факту проводится прокурорская проверка и возбуждено уголовное дело. Решение о дальнейшей судьбе школьника будут принимать органы опеки.

Следственные органы установили, что многодетная мать мальчика сожительствует с 33-летним мужчиной, который был осужден за незаконный оборот наркотиков. По предварительным данным, отчим неоднократно избивал младшего ребенка в отсутствие матери и запугивал его, чтобы мальчик ничего не рассказывал маме и старшим братьям. Тяжесть причиненных повреждений будет установлена судебно-медицинской экспертизой.