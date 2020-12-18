Омские власти обратились к Росавиации за помощью в модернизации аэропорта

ОМСК, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков обратился в Росавиацию с просьбой оказать содействие в модернизации аэропорта Омск-Центральный к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Омске и Новосибирске в 2023 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Омской области.

"Через два года в Омске планируется проведение молодежного чемпионата мира по хоккею (декабрь 2022 - январь 2023). Обеспечение сборных команд, болельщиков и гостей мероприятия потребует обновления имеющегося терминала омского аэропорта и увеличения мест стоянок на перроне аэродрома. Губернатор Омской области [Александр Бурков] обратился к главе Росавиации [Александру Нерадько] за содействием в вопросе оказания федеральной поддержки", - говорится в сообщении.

Нерадько рекомендовал главе региона проработать логистическую карту, чтобы точнее определить потребности в привозных емкостях аэропорта, и оценить объем денежных средств, необходимых для модернизации. Он также предложил рассмотреть возможность строительства легковозводимых конструкций для обновления терминальной части аэропорта.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее IIHF стала рассматривать для проведения МЧМ-2023 и Омск - город сможет принять часть матчей, если решит проблему с "Ареной-Омск".