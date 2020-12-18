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Омские власти обратились к Росавиации за помощью в модернизации аэропорта

Глава региона Александр Бурков отметил, что проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году потребует обновления имеющегося терминала и увеличения мест стоянок на перроне
Самолет над международным аэропортом Омск-Центральный Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Самолет над международным аэропортом Омск-Центральный
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков обратился в Росавиацию с просьбой оказать содействие в модернизации аэропорта Омск-Центральный к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Омске и Новосибирске в 2023 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Омской области.

"Через два года в Омске планируется проведение молодежного чемпионата мира по хоккею (декабрь 2022 - январь 2023). Обеспечение сборных команд, болельщиков и гостей мероприятия потребует обновления имеющегося терминала омского аэропорта и увеличения мест стоянок на перроне аэродрома. Губернатор Омской области [Александр Бурков] обратился к главе Росавиации [Александру Нерадько] за содействием в вопросе оказания федеральной поддержки", - говорится в сообщении.

Нерадько рекомендовал главе региона проработать логистическую карту, чтобы точнее определить потребности в привозных емкостях аэропорта, и оценить объем денежных средств, необходимых для модернизации. Он также предложил рассмотреть возможность строительства легковозводимых конструкций для обновления терминальной части аэропорта.

В мае 2018 года Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Согласно документу, турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. Позднее IIHF стала рассматривать для проведения МЧМ-2023 и Омск - город сможет принять часть матчей, если решит проблему с "Ареной-Омск".

Теги
Нерадько, Александр ВасильевичРоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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