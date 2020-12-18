Из бюджета Приангарья выделили дополнительно 500 млн рублей на поддержку муниципалитетов

ИРКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство Иркутской области выделило дополнительно 500 млн рублей на поддержку муниципалитетов, средства будут направлены на социально значимые расходы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу.

"Муниципалитеты Приангарья до конца года получат дополнительную финансовую помощь из областного бюджета. Решение о выделении на эти цели полумиллиарда рублей принял губернатор Игорь Кобзев. Средства пойдут на социально значимые расходы, прежде всего на заработную плату работникам муниципальных учреждений, а также на погашение задолженности и оплату коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Таким образом, в 2020 году сумма, выделенная из областного бюджета на поддержку муниципалитетов, достигла 11,5 млрд рублей. Несмотря на падение доходов регионального бюджета, она сопоставима с суммой, выделенной в 2019 году.

Как сообщал ТАСС, в конце октября глава Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэр города Черемхово Вадим Семенов заявил о "патовой ситуации" с местными бюджетами. Из-за пандемии коронавируса возникли дополнительные расходы, так как муниципалитетам пришлось выделять деньги на борьбу с распространением инфекции. При этом, по словам Семенова, растут долги по коммунальным платежам, по платежам в фонд капитального ремонта.

Бюджет Иркутской области из-за пандемии коронавируса также несет серьезные потери. По итогам 2020 года регион недополучит, по прогнозам, 15,4 млрд рублей налога на прибыль организаций, который является бюджетообразующим. В целом выпадающие доходы консолидированного бюджета Приангарья по итогам 2020 года, по прогнозу, составят 18,5 млрд рублей.