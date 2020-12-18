Женщина и двое детей погибли при пожаре под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Женщина и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в селе Талое Емельяновского района Красноярского края. Об этом в пятницу говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"18 декабря 2020 года в 13:20 (09:20 мск) в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара квартиры, расположенной в двухквартирном жилом доме, в селе Талое Емельяновского района обнаружены тела 32-летней женщины и 4-летних сына и дочери", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. В доме проживает семья с четырьмя детьми. Глава семьи в момент пожара находился на работе, двое старших детей были в школе.

По данным регионального главка МЧС, площадь пожара составила 110 квадратных метров, в его ликвидации было задействовано 46 человек и 17 единиц техники.