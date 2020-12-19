Детский реабилитационный центр построят в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области получат более 7,6 млрд рублей из федерального бюджета на строительство нового детского реабилитационного центра на 300 мест, который должен появится к 2024 году. Учреждение будет принимать пациентов, в том числе с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, сообщается в субботу на сайте правительства РФ.

"К 2024 году в Новосибирской области появится детский реабилитационный центр мирового уровня. На его строительство и оснащение будет направлено более 7,6 млрд рублей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в центре будут восстанавливаться дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. Пациенты смогут находиться на лечении вместе с родителями, что позволит обучить взрослых реабилитационным методикам, которые затем можно будет применять в домашних условиях.

В учреждении будут использовать как инновационные методы реабилитации, например роботизированную механотерапию, гидротерапию с подводными тренажерами, экзоскелеты, так и традиционные - лечебную физкультуру, занятия на тренажерах и в специальных бассейнах. При центре создадут клиническую базу, где студенты смогут проходить практическую подготовку, а специалисты - повышать квалификацию.

О необходимости создания в России реабилитационных центров мирового уровня говорил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в 2019 году.