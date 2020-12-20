В Томске провели уникальную для России операцию пациенту с рецидивом порока сердца

ТОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Хирурги НИИ кардиологии Томского научного медицинского центра (ТНИМЦ) спасли жизнь 59-летнему жителю Томской области, у которого возник рецидив порока сердца. Врачи провели первую в России операцию по малоинвазивной (через микроразрез) установке импланта митрального клапана сердца, данный метод позволяет снизить риск летального исхода во время повторной операции с 40 до 1%, сообщили ТАСС в пресс-службе ТНИМЦ.

"Операция проведена в НИИ кардиологии Томского НИМЦ с помощью малоинвазивной технологии транскатетерной имплантации (в коже делается микроразрез, через который при помощи катетера вставляется имплант). Модель клапана сердца была имплантирована в разомкнутое жесткое кольцо (имплант, который остается после первой операции на сердце). С 2011 года в мире было выполнено порядка 70 таких вмешательств. Для России случай является уникальным", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС хирург НИИ кардиологии, кандидат медицинских наук Константин Петлин, операция проводилась для 59-летнего пациента, который страдает от недостаточности митрального клапана - одного из четырех в сердце. Пороки в митральном клапане - одни из наиболее распространенных. Для лечения проводится открытая пластическая операция, в клапан ставится имплант, называемый кольцом. Петлин пояснил, что при рецидиве, который происходит с вероятностью 10-30% (в зависимости от заболевания), повторные открытые операции обычно не проводятся из-за высокого риска смерти пациента - от 25 до 40%.

Врачи НИИ решили применить малоинвазивную - при помощи пункции - технологию транскатетерной имплантации. Данный метод гораздо безопаснее открытой операции, летальный исход при нем составляет менее 1%. До недавнего времени считалось, что это сделать невозможно, так как анатомические особенности митрального клапана, его положение в сердце, не дают "зацепиться" имплантату при малоинвазивной операции, поток крови просто его "уносит".

"Мы видели единичные сообщения об успешных имплантациях и тоже решили попробовать. Вообще клапан (имплант клапана, который был установлен) был разработан для другой позиции - для аортального клапана. В аортальной позиции ему есть за что цепляться. Мы его перевернули под митральную позицию и пришили к тому кольцу, которое было установлено во время первой операции, клапан за него цепляется. А вообще кольцо в сердце для других целей предназначено", - сказал Петлин.

Собеседник агентства отметил, что операция прошла успешно. Кольцо и имплант были выпущены одним отечественным разработчиком - пензенской компанией "Мединж". Схожесть конструкций, по словам Петлина, позволила выполнить операцию.