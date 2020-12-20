ТУСУР направит на ремонт актового зала в главном корпусе 20 млн рублей

ТОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), который в этом году вошел в предметный рейтинг лучших вузов мира по версии британского журнала Times Higher Education, направит на ремонт актового зала в главном корпусе 20 млн рублей. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале ректор ТУСУР Виктор Рулевский.

"Спонсорами проекта стали наши надежные партнеры - "Энергомера", "Элком+" и Сбербанк. Благодаря поддержке этих компаний, мы уже завершили большую часть работ, связанных с инженерными системами, а также созданием каркасов сцены и амфитеатра. В общей сложности реализация проекта обойдется почти в 20 млн рублей", - написал он.

По словам ректора, ремонт необходим для качественного проведения различных мероприятий, в том числе репетиций творческих коллективов, выступлений и конкурсов. При проведении работ сохранят исторический облик помещения, закупят высокотехнологичное оборудование для проведения торжественных мероприятий университета.

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), основанный в 1962 году, включает 13 факультетов очной и заочной формы обучения, больше ста специальностей в области радиотехники, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, программирования, автоматики и систем управления, информационных технологий, экономики и социальной работы.