Суд признал законной продажу ранее крупнейшего в Сибири машиностроительного завода

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области признал законной продажу Новосибирского производственного объединения "Сибсельмаш" (НПО "Сибсельмаш"), ранее крупнейшего машиностроительного предприятия региона, а теперь банкрота, по итогам торгов компании "Меркас". Об этом ТАСС сообщил конкурсный управляющий "Сибсельмаша" Сергей Галандин.

В конце ноября завод был продан на торгах за 505 млн рублей московской компании. Вторым участником торгов стало научно-производственное объединение (НПО) "Курганприбор", которое по итогам аукциона обратилось в ФАС и арбитражный суд с требованием признать результаты недействительными. В иске компания указала, что победитель не соответствует условиям участия в торгах, среди которых наличие лицензии на разработку или производство вооружения и военной техники. Заявитель попросил суд обязать конкурсного управляющего повторно рассмотреть заявки с ценовым предложением "Курганприбора" в 501,5 млн рублей.

"Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении заявления АО "Научно-производственное объединение "Курганприбор" о признании недействительными результатов торгов по продаже имущества ОАО "НПО "Сибсельмаш", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при рассмотрении заявления суд не увидел доказательств незаконности действий конкурсного управляющего при организации торгов и допуске участников. К такому же выводу пришла Федеральная антимонопольная служба России.

"Сибсельмаш" создан в 1929 году для выпуска агрооборудования, позднее приобрел статус оборонного, затем вернулся к производству сельхозтехники. Завод также занимался выпуском горно-шахтного оборудования. В 2012 году на "Сибсельмаше" было введено конкурсное производство, тогда сумма долгов предприятия оценивалась в 1,6 млрд рублей.