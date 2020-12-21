Туристический маршрут для детей откроют к 300-летию Кузбасса

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса к 300-летию с начала промышленного освоения региона запустят уникальный туристско-краеведческий маршрут для школьников - по следам известного геолога Петра Чихачева, который в середине XIX века первым оценил запасы Кузнецкого каменноугольного бассейна. Планируется, что в экспедиции примут участие около 500 детей в возрасте от 10 лет, сообщили ТАСС в министерстве образования и науки региона.

"Начало туристической эстафеты запланировано на июль 2021 года. Сейчас ведется работа по переводу оригинального текста-описания экспедиции Петра Чихачева, изданного на французском языке, для определения точных координат [маршрута] и деталей. Ведется работа с научным сообществом по формированию краеведческих заданий участникам. Планируется к участию около 500 школьников, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сказали в министерстве.

Протяженность маршрута составит примерно 800 км, часть его школьники преодолеют пешком, будет оцениваться их физическая подготовка и походный опыт. Туристическая эстафета продлится около двух месяцев. Школьники смогут больше узнать об истории открытия угля и начале его промышленного освоения в Кузбассе. Для этого будут организованы тематические занятия и исследовательско-краеведческая конференция.

Русский ученый Петр Чихачев по итогам экспедиции 1842 года первым оценил запасы угля Кузнецкой котловины, определил ее границы и ввел в мировое научное обращение термин "Кузнецкий угольный бассейн", Кузбасс. Первые месторождения угля на территории Кемеровской области были открыты раньше, в 1721 году, рудознатцем Михайло Волковым. Российская академия наук подтвердила, что именно тот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Президент Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Основные праздничные мероприятия в регионе запланированы на 6 июля 2021 года.