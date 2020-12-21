В Кузбассе разрешили проводить спортивные соревнования на крытых площадках со зрителями

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Кузбасса в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу разрешили зрителям посещать спортивные мероприятия на крытых стадионах и в спорткомплексах. Заполняемость зрительных залов при этом не должна превышать 50%, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб.

"C 21 декабря в регионе разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с привлечением зрителей в закрытых спортивных объектах. Обязательны ежедневная обработка мест размещения зрителей и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, рассадка зрителей с учетом соблюдения социальной дистанции. Заполняемость помещений не должна превышать 50%", - говорится в сообщении.

Закрытые спортивные площадки в Кузбассе со 2 сентября могли принимать соревнования только без зрителей. Посещение болельщиков при 50% заполнении трибун было разрешено на открытых стадионах. В октябре власти региона открыли доступ для зрителей на матчи профессиональных спортклубов при условии заполнения мест в зале до 30%.

На 20 декабря в Кузбассе зарегистрировано 24 300 случаев заражения коронавирусом, в том числе 150 за сутки. Выздоровели 20 933 человека, 445 умерли.