Старейшим деревом России признали лиственницу на Байкале, которой 777 лет

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Лиственница возрастом 777 лет, которая растет на байкальском острове Ольхон в Иркутской области, признана экспертами старейшим деревом России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", управляющего Прибайкальским национальным парком.

"В пятерку старейших деревьев России вошли два дерева из Прибайкальского национального парка. Одно из них возглавило список. Самым древним деревом признана лиственница "Страж Ольхона" возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна "Одинокий воин" возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон", - говорится в сообщении.

Составителями рейтинга выступили эксперты центра древесных экспертиз "Здоровый лес", которые реализуют всероссийскую программу "Деревья - памятники живой природы". Они выезжают в регионы страны и обследуют уникальные возрастные деревья с помощью специальных приборов. Техника позволяет получить полные данные о состоянии дерева, чтобы составить план ухода и оздоровления без травмирующего вмешательства, сообщается на сайте программы.

Кроме ольхонских лиственницы и сосны в топ-5 самых старых деревьев России вошли сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана. Установленный возраст самого "молодого" дуба, из Дагестана, - 508 лет.

Лиственница "Страж Ольхона" внесена в национальный реестр старовозрастных деревьев и реестр байкальских раритетных деревьев.

Ольхон - самый большой и единственный населенный остров на Байкале. Является популярным местом отдыха среди туристов. Входит в состав Прибайкальского национального парка. С материком соединен паромной переправой, в зимнее время действует ледовая дорога.