В Томске произошел пожар на складе алкоголя

ТОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Склад, где хранилась алкогольная продукция, загорелся утром в понедельник на окраине Томска. Пожар локализован на площади 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня, 21 декабря, в 07:49 (03:49 мск), в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре по адресу: ул. Высоцкого, 31/1, строение 3 (склад алкогольной продукции)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар был локализован в 08:27 (04:27 мск) на площади 500 кв. м, открытое горение ликвидировано в 09:01 (05:01 мск). В настоящее время здание проливают. В результате пожара обгорели продукция, погрузчик и грузовой автомобиль. Пострадавших нет. В тушении задействованы более 30 человек и девять единиц техники.