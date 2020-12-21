В Хакасии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

ТАСС, 21 декабря. Штормовое предупреждение объявлено в республике Хакасия из-за надвигающегося ветра со скоростью до 30 м/с, говорится в сообщении Главного управления МЧС по республике в понедельник.

"Согласно информации Хакасского гидрометцентра, вечером 21 декабря и в течение суток 22 декабря по Республике Хакасия ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 25 м/с, в горах до 30 м/с", - отмечается в сообщении.

Как информируют в МЧС, непогода может нарушить работу ЖКХ, объектов энергетики и связи, а также может повредить крыши зданий.