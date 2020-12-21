Экономически обоснованная плата за вывоз мусора вырастет в Омской области почти вдвое

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Рост экономически обоснованного тарифа за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) составит во второй половине 2021 года в Омской области от 74 до 82%, сообщили в понедельник в пресс-службе Региональной энергетической комиссии (РЭК). При этом жители региона будут платить за эту услугу по льготному тарифу, сопоставимому с действующим в настоящий момент.

В 2019 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным житель Омска Роман Дмитриев пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить внимание на ситуацию. Ведомство предписало омской РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов, которые составляли 93% от тарифа на вывоз мусора. 1 августа 2019 года тариф был снижен на 30,2%, он составил 88,88 рубля с человека, проживающего в Омске, и 92,37 и 81,16 рубля - для жителей сельских районов, проживающих соответственно в многоквартирных и индивидуальных домах.

"Экономически обоснованная плата для населения за услугу по обращению с ТКО останется на прежнем уровне в первом полугодии 2021 года и составит в Омске 107 руб. с человека, в районах в благоустроенном жилье - 121,78 руб. с человека, в неблагоустроенном жилье - 107 руб. с человека. Во втором полугодии экономически обоснованная плата: в Омске - 195,01 руб. с человека, в районах области - 221,95 руб. с человека в благоустроенных домах и 195 руб. с человека в неблагоустроенном жилье", - говорится в сообщении.

В РЭК отметили, что региональный оператор по обращению с ТКО компания "Магнит" заявил на 2021 год необходимую валовую выручку в размере 8,6 млрд рублей, из которой комиссия исключила расходы на 2,6 млрд рублей. В первом полугодии предельный единый тариф останется на уровне второго полугодия 2020 года - 4 800,72 руб./тонна, во втором вырастет до 8 749,23 руб./тонна.

По словам председателя омского РЭК Людмилы Вичкуткиной, для населения стоимость услуги не будет равна фактической плате за вывоз ТКО. "Как и в прошлом году, сейчас специалистами РЭК для омичей устанавливается льготный тариф. Плату за услугу в первом полугодии планируется сохранить на уровне применяемой с июля 2020 года (от 95,37 до 121,78 руб. с человека - прим. ТАСС)", - уточнила пресс-служба. Разница между льготным и экономически обоснованным тарифом будет компенсирована из областного бюджета.