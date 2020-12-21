Суд по иску о ликвидации "Церкви последнего завета" в Красноярске продолжится 23 декабря

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд отложил рассмотрение иска прокуратуры региона о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета", лидеры которой находятся под арестом, на 23 декабря для допроса новых свидетелей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Прокуратура выступила с ходатайством о допросе еще семи медицинских работников - представителей Курагинского района, некоторых жителей района и бывших адептов церкви. Суд ходатайство удовлетворил и назначил на 23 декабря допрос медиков по видео-конференц-связи. Остальных свидетелей суд решил допросить при [их] личном присутствии в судебном заседании позже. Заседание отложено на 14:30 (10:30 мск) 23 декабря", - сообщил представитель суда.

На заседании в понедельник суд удовлетворил ходатайства о приобщении документов районного отдела полиции и местной прокуратуры, а также регионального отделения Минюста. Также был допрошен в качестве свидетеля один из организаторов общественной организации "Движение духовного освобождения" Иван Ноговицын, который утверждал, что за время деятельности движения к нему анонимно обращались несколько человек с жалобами на "моральное разочарование и финансовые потери", связанные с деятельностью религиозной организации.

В конце сентября основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при "Церкви последнего завета" Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, руководители общины в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами"). Центр "Церкви последнего завета" расположен в так называемой "Обители рассвета" в Курагинском районе на юге Красноярского края.