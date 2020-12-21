В детдоме в Томской области обнаружили тело ребенка

ТОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту смерти одного из воспитанников детского дома-интерната в селе Тунгусово на юго-востоке региона, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В помещении группы ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в Молчановском районе Томской области было обнаружено тело 15-летнего воспитанника указанного учреждения". Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области <…> возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в сотрудники ведомства приступили к расследованию: назначена судмедэкспертиза, допрашиваются свидетели.

Как позднее уточнили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудники надзорного органа по данному факту начали проверку и взяли на контроль расследование дела. "В ходе проверочных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению прав и законных интересов воспитанников дома-интерната, полноте и своевременности исполнения своих обязанностей администрацией детского дома и территориальным органом опеки и попечительства", - говорится в сообщении.