Алтайские власти планируют в 2021 году привить от коронавируса 30% населения региона

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Около 700 тыс. из 2,3 млн жителей Алтайского края пройдут вакцинацию от коронавируса в 2021 году. Это составляет 30,4% от общего количества населения, сообщил в понедельник на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Таким образом, с учетом рекомендаций Росздравнадзора мы должны будем вакцинировать в крае в следующем году порядка 700 тыс. человек из 2,3 млн, в настоящее время проживающих в регионе", - сказал Томенко.