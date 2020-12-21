Алтайские власти планируют в 2021 году привить от коронавируса 30% населения региона

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Около 700 тыс. из 2,3 млн жителей Алтайского края пройдут вакцинацию от коронавируса в 2021 году. Это составляет 30,4% от общего количества населения, сообщил в понедельник на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Таким образом, с учетом рекомендаций Росздравнадзора мы должны будем вакцинировать в крае в следующем году порядка 700 тыс. человек из 2,3 млн, в настоящее время проживающих в регионе", - сказал Томенко.
Он рассказал, что в край уже поступило около 3 тыс. доз вакцины от коронавируса, которыми будут привиты работники социальной сферы и образования. Краевыми властями также была разработана схема вакцинации, согласно которой она будет проходить на базе 80 медучреждений региона. В период новогодних праздников в Алтайском крае продолжат работать все учреждения сферы здравоохранения, рабочими будут дни со 2 по 6 января, а также 8-9 января, добавил Томенко.
В конце прошлой недели количество пациентов с коронавирусом в Алтайском крае превысило 30 тыс. За минувшие сутки выявлено 217 случаев. В регионе введен обязательный масочный режим. С 15 декабря до 15 января действует ряд ограничений, касающихся празднования Нового года, в частности, запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе новогодних корпоративов. Детские утренники могут проводиться только в рамках одного класса или группы. Работа заведений общепита ограничена с 23:00 до 06:00.