Полпред в СФО обратится в Росавиацию для субсидирования регулярных рейсов в Белокуриху

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло намерен обратиться в Росавиацию для субсидирования рейсов из города-курорта Белокурихи, который ежегодно посещают не менее 200 тыс. гостей, в другие города Сибири. Об этом он сообщил во время заседания совета с губернаторами округа.

Курорт федерального значения Белокуриха расположен в Алтайском крае в 227 км по трассе от аэропорта региона в Барнауле. Аэропорт в соседней Республике Алтай лишь в 67 км от курорта. Вопрос о том, чтобы сделать логистику более удобной, поднимался неоднократно - 3 июля авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") открыла новый рейс из аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай) до аэродрома курорта, с 10 августа открыт стыковочный рейс для томичей через Барнаул в Белокуриху. При этом в конце ноября стало известно, что рейсы из ряда крупных городов до курорта не вошли в список субсидируемых Росавиацией.

"Сформулируйте этот вопрос, мы его пообсуждаем, пригласим Росавиацию, - сказал Меняйло, обращаясь к главе региона Виктору Томенко. - Я так понимаю, что эти рейсы востребованы, и мы должны перейти к регулярным".

Во время заседания совета Томенко сообщил, что на 2020 год в бюджете края было предусмотрено 10 млн рублей на софинансирование рейсов для перевозок внутри СФО в Белокуриху из Горно-Алтайска, Новосибирска, Томска, Новокузнецка, однако они не вошли в список субсидируемых Росавиацией. "Мы работу с ними продолжаем, но, к сожалению, ситуация остановилась на положении сегодняшнего дня", - пояснил Томенко.

Ранее пресс-служба правительства края сообщала, что дополнительное финансирование из федерального бюджета получают четыре рейса в Барнаул - из Томска, Сочи, Анапы и Красноярска, а также два в Белокуриху - из Горно-Алтайска и Новосибирска. Это позволит сохранить тарифы на билеты по отдельным направлениям и поддержать авиакомпании.