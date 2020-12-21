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Рекультивацию промплощадки Байкальского ЦБК оценили не менее чем в 30 млрд рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что точная стоимость проекта пока неизвестна

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Рекультивация промышленной площадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области будет стоить не менее 30 млрд рублей, сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Игорь Кобзев.

"За 30 [млрд] точно уйдет, чтобы рекультивировать зону Байкальского ЦБК", - сказал Кобзев, отметив, что точная стоимость проекта пока неизвестна.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федеральный экологический оператор - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить эту задачу он должен до 2024 года.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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