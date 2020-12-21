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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2020

Минздрав Алтайского края опроверг информацию о закрытии районных больниц в регионе

Вопрос о закрытии больниц в регионах России поднимался на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря

ТАСС, 21 декабря. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов опроверг информацию о закрытии районных больниц в регионе, которую глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил проверить Минздраву и Росздравнадзору. Краевой Минздрав стремится к увеличению числа медучреждений в отдаленных районах, пояснил он журналистам в понедельник.

Премьер-министр РФ ранее поручил Минздраву РФ и Росздравнадзору проверить "информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае". Вопрос о закрытии больниц в регионах России поднимался на ежегодной пресс-конференции главы государства 17 декабря.

"Два года, как я являюсь руководителем регионального министерства, ни одна из центральных районных больниц в регионе не была закрыта. <...> В планах модернизации первичного звена у нас, наоборот, планируется создание дополнительной инфраструктуры к уже существующим в регионе мощностям", - сказал Попов.

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РоссияАлтайский крайБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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