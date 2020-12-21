В Приангарье компенсацию на строительство ледового дворца направят на поддержку районов

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Иркутской области решило направить на поддержку муниципалитетов более 1 млрд рублей, полученные из федерального бюджета в качестве компенсации расходов на строительство ледового дворца "Байкал". Об этом сообщил журналистам в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев.

"У муниципальных образований упали доходы. Сумма выпадающих доходов приличная. Сегодня могу вас точно заверить, что мною принято решение направить те финансовые компенсации за строительство ледового дворца в размере 1 млрд 57 млн на поддержку муниципальных образований, на дотацию, которую они уже в рамках своих компетенций будут распределять", - сказал Кобзев.

Часть средств пойдет на обеспечение в муниципалитетах стабильного прохождения отопительного сезона.

Как сообщал ТАСС, председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Иркутской области более 1 млрд рублей из федерального бюджета для возмещения расходов, которые регион понес на строительство ледового дворца "Байкал".

Строительство дворца площадью 55 тыс. кв. м и стоимостью 6,3 млрд рублей велось с осени 2018 года, в сентябре 2020 года объект был сдан в эксплуатацию. Комплекс рассчитан на 6 тыс. зрителей. В ледовом дворце собирались провести чемпионат мира по хоккею с мячом, однако из-за пандемии турнир отменили.