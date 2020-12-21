Адвокаты мэра Томска Кляйна обжаловали его арест в кассационном суде

"Жалоба подготовлена и направлена в Восьмой кассационный суд (общей юрисдикции) в городе Кемерове. Надеемся, что суд услышит наши доводы", - сказала собеседница агентства.

ТОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Защита мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий, направила документы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для обжалования постановления томского суда о заключении его под стражу, сообщила ТАСС адвокат градоначальника Лариса Шейфер.

30 ноября Томский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на арест Кляйна, но оставил меру пресечения, избранную ему Кировским районным судом Томска, без изменений. Сторона защиты просила суд Томской области избрать Кляйну меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в частности, из-за состояния его здоровья, которое "требует постоянного контроля профильными специалистами и в целом не позволяет ему находиться под стражей". Также защита указала в тексте жалобы, что следствие уже изъяло все необходимые улики и не доказало, что градоначальник покинет страну при освобождении из-под ареста.

Кляйн был задержан 13 ноября сотрудниками СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Виновным Кляйн себя не признал. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. 18 ноября он был временно отстранен решением суда от должности на время расследования дела.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии трехсотметровой санитарно-защитной зоны на участке ОАО "Томское пиво". Позже были изменены генеральный план и правила землепользования и застройки в Томске. На основании этих данных было отказано предпринимателю, который обратился в мэрию с заявлением об изменении статуса земли около завода под строительство жилых домов.