В Новокузнецке легковой автомобиль врезался в автобус

КЕМЕРОВО, 21 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус на остановке общественного транспорта в Новокузнецке. Пострадали два человека, сообщили ТАСС в ГИБДД Кузбасса.

"По предварительным данным, 19-летняя водитель автомобиля BMW не учла метеорологические и дорожные условия, не справилась с управлением и совершила наезд на стоявший на остановочной площадке пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали два человека - водитель и пассажир иномарки", - сказали в Госавтоинспекции.

Пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дужик уточнил ТАСС, что 19-летняя девушка госпитализирована, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства автоаварии устанавливаются. По данным Кемеровского гидрометцентра, на территории региона в понедельник похолодало до 19 градусов мороза, местами возможны снег и метели, на дорогах возможен гололед.